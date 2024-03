Plus Freudenberg

Ein Jahr nach Mord an Luise: Wie Schüler in Freudenberg mit dem Unfassbaren umgehen

Von Daniel-D. Pirker

i Seelsorger und Polizisten standen anlässlich der Trauerfeier für Luise vor einem Jahr vor der Gesamtschule in Freudenberg. Foto: Federico Gambarini/dpa/picture alliance/dpa

Der gewaltsame Tod von Luise hat tiefe Spuren in Freudenberg hinterlassen. Die Stadt, die eigentlich weltweit für ihre historischen Fachwerkhäuser bekannt ist, hat der Mord an der Zwölfjährigen an der Landesgrenze zwischen NRW und Rheinland-Pfalz nachhaltig aufgerüttelt. Wie hat die Gesamtschule, an der die Mädchen Schülerinnen waren, auf die Tat und ihre weitreichenden Folgen reagiert?