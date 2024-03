Plus Freudenberg

Ein Jahr nach dem Mord an Luise aus Freudenberg: „Gedanken lassen einen nicht los“

Von Daniel-D. Pirker

i Ein Jahr nach dem Mord an Luise blicken (von links) Pastor Thomas Ijewski, Freudenbergs Bürgermeisterin Nicole Reschke, und Landrat Andreas Müller auf die schreckliche Tat zurück. Foto: Daniel-D. Pirker

Vor einem Jahr rüttelte der Mord an der zwölfjährigen Luise die gesamte Region auf. Das Freudenberger Mädchen war in einem Waldstück in Friesenhagen, in direkter Nähe zur NRW-Landesgrenze von zwei Mitschülerinnen mit einem Messer getötet worden. Behördenvertreter und Thomas Ijewski blickten nun auf die schockierende Tat zurück. Dabei warben sie für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Rücksicht gegenüber den Angehörigen.