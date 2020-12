Altenkirchen

Seit mittlerweile 45 Jahren leben die Familien Benner und Asbach aus Altenkirchen in guter Nachbarschaft. Wie wertvoll diese Nachbarschaft ist, hat sich gerade in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt. Brigitte und Hans-Toni Benner gehören aufgrund ihres Alters nämlich zur Risikogruppe. Selbst in die Stadt zum Einkaufen gehen, was vor dem Lockdown zum Alltag des Paares gehörte, das war auf einmal nicht mehr ratsam.