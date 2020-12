Ein Gedicht über Corona: Walter Ochsenbrücher (82) aus Heupelzen widmet sich der Pandemie in Versforn

Heupelzen

Seit vielen Jahrzehnten ist Walter Ochsenbrücher aus Heupelzen ein erfolgreicher und beliebter Mundart- und Heimatdichter in unserer Region. Heute stellen wir sein neuestes Werk vor. Gleichzeitig gewähren wir einen kleinen Einblick in das interessante und umfangreiche Hobby des Mannes vom Beulskopf. Animiert wurde Ochsenbrücher, der seinem neuesten Gedicht den Titel „Corona im Dezember 2020“ gab, durch die Heimtücke der nicht enden wollenden und weltweiten Pandemie, welche sogar einen königlichen Namen trägt. „Sie schlägt der Menschheit seit Monaten wie ein stürmischer Wind entgegen und trifft Jung und Alt mit voller Härte“, so der 82-jährige und stets jung gebliebene Rentner. „Bereits im Alter von zwölf Jahren habe ich meiner Mutter Emilie mein erstes Gedicht geschrieben“, erinnert sich der bis weit über die Grenzen seiner Heimatgemeinde hinaus bekannte Ochsenbrüchers Walter. Seine Augen beginnen beim Erzählen vor Freude zu glänzen. Gerne spricht er auch über seine zahllosen Auftritte und Vorstellungen, bei denen er die Menschen zum Lachen, aber auch zum Nachdenken brachte.