Gebhardshain

Der 100. Geburtstag ist immer noch etwas ganz Besonderes. Den feierte nun Anna Wertenbruch im St. Vinzenzhaus in Gebhardshain. So waren Heimleiter Markus Hahmann und sein Team erfreut darüber, dass sie mit dem großen licht- und luftdurchfluteten Mehrzweckraum, der im Jahr 2018 vom Förder- und Freundeskreis St. Vinzenzhaus gestiftet wurde, einen würdigen Rahmen für dieses außergewöhnliche Ereignis anbieten konnten, denn es gab kein Problem, die vorgeschriebenen Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten, heißt es in einer Mitteilung der Cusanus Trägergesellschaft Trier (CTT).