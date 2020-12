Ein „Felsenfreund“ kennt keine Corona-Krise

Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 20:00 Uhr

Berührt man den Felsen, berührt man gewissermaßen die Geschichte unserer Erde. Und so manches Ärgernis, das einem noch erscheint wie ein großer Elefant, kann sich durch diese Berührung wieder in eine mickrige Mücke zurückverwandeln. Für Wanderer und Radfahrer ist der Druidenstein also tatsächlich wie ein guter alter Felsenfreund. Besuchen sollte man ihn in Zeiten der Corona-Krise allerdings lieber nicht zu Stoßzeiten, um die Regel der Stunde – Abstand halten – auch weiterhin einhalten zu können. lör