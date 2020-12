Ein etwas anderer Jahrmarkt: Eine Botschaft strahlt von Wissen aus in die Welt

Wissen

Ein Raunen geht am Samstagabend durch das Wissener Kulturwerk, dann tosender Applaus, als der Vorsitzende des Organisationsteams der katholischen Jugend Wissen, Johannes Bender mit den Worten „Das hätte keiner von uns für möglich gehalten, dass in diesem Jahr 60.000 Euro zusammenkommen” am Samstagabend das vorläufige Ergebnis des 51. Jahrmarktes bekannt gibt. „Wir hätten nie gedacht, dass das so gut angenommen würde”, freut sich auch Walburga (Wally) Heidemann, die bereits seit vier Wochen mit ihrem Team und dem Verkauf von Jahrmarktswaren in vorübergehend leer stehenden Räumen der Gärtnerei Leonards für einen guten Umsatz gesorgt hatte, und die gemeinsam mit Andreas Brucherseifer-Escher, Franka Hassel und Sebastian Hendriks stellvertretend für alle Helfer auf die Bühne geholt wird.