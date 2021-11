Auch die Walker und Spaziergänger bekommen im Ziel noch ihre „La-Ola-Welle“: Am Samstagmorgen hatten sich 15 Frauen und Männer rund um das Molzbergstadion in Betzdorf-Kirchen eingefunden, um an dem Benefizlauf „Run & Help“ zugunsten der Reiner-Meutsch-Stiftung „Fly & Help“ teilzunehmen.