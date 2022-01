Begebenheiten und damit verbundene Anekdoten aus früheren Jahrzehnten regen auch heute immer wieder zum Schmunzeln, Erinnern und zum Weitererzählen an. Wichtig ist, dass diese nicht in Vergessenheit geraten und der Nachwelt erhalten bleiben. Daran dachte auch Herbert Paul, als er ein besonderes Ereignis niederschrieb, nämlich das vom Zeitungsboten „Heiner“ – nachzulesen in dem 1956 von Hans Günther Mack herausgegebenen „Heimatbuch für den Amtsbezirk Hamm“.