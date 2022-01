Die wechselvolle Geschichte des Eisenbahnausbesserungswerks (EAW) in Betzdorf ist interessant, findet Jürgen Richter aus Freusburg. Auf der Jahresversammlung des Betzdorfer Geschichtsvereins hat der heimische Experte in Sachen Eisenbahn einen Vortrag über die Historie des EAW gehalten – „weil das Thema aktuell in aller Munde ist“.