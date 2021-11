Es wird zwar keinen Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus in Betzdorf geben, doch so ganz auf weihnachtliches Flair möchte die Aktionsgemeinschaft dann doch nicht verzichten. Die zweite Vorsitzende Steffi Stieler bestätigt auf Anfrage entsprechende Überlegungen für eine alternative Veranstaltung in der Stadt an Sieg und Heller.