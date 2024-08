Ein Beispiel für viele: KÖB Niederfischbach bietet weit mehr als nur fromme Literatur

Anzeige

Und immer wieder lassen sich die Engagierten der Bücherei neue Aktivitäten einfallen oder führen Traditionen weiter: So gab es im vergangenen November eine Krimilesung mit Weinprobe und eine Kinderliedershow, aber auch Konzerte werden organisiert oder ein „Blind-Date“ zum Welttag des Buches. Regelmäßig finden Besuche von Kitas oder der örtlichen Grundschule statt.

Neben diesen unterschiedlichen Aktivitäten bietet die KÖB auch einen monatlichen Lieferservice für Bücher im Raum Niederfischbach/Harbach an. „Das ist durch Corona entstanden, als die Leute nicht zu uns kommen konnten“, erklärt Otterbach. Hierbei entstehen immer einige Gespräche und Einladungen, doch noch ins Haus oder in die Wohnung zu kommen.

Besuch in Bücherei wird für Plausch genutzt

Generell sei zu beobachten, dass die Kunden die Bücherei gern für einen Plausch nutzen, denn die Ehrenamtlichen haben immer ein offenes Ohr und Zeit zuzuhören. „Das hat schon etwas von Seelsorge“, findet Otterbach. Dadurch sei die KÖB auch ein Ort von Kirche. Wobei sich immer noch das Vorurteil halte, hier gäbe es nur fromme Literatur: Stephen King steht aber genauso im Regal, wie Harry Potter oder Bücher aus der aktuellen Bestsellerliste.

Auch die bei Kindern sehr beliebten Hörspiel-Tonies und die interaktiven Tiptoi-Bücher hält die Bücherei zur kostenlosen Ausleihe bereit. Obwohl die KÖB von der katholischen Kirche getragen wird, können Personen unabhängig einer Religionszugehörigkeit Medien kostenlos ausleihen – was bereits mehr als 400 Menschen tun. Der Bestand an Medien wird dabei stetig aktualisiert. So wurden allein für den Lesesommer 120 neue Bücher gekauft. „Und Wünsche nehmen wir immer gerne entgegen“, versichert Dreisbach.

Arbeit wird ehrenamtlich erledigt

Dabei stemmt das Team alles rund um die Bücherei, die Ausleihe und die Veranstaltungen rein ehrenamtlich. „Mir bereitet die Arbeit sehr viel Freude“, betont Otterbach, die seit mehr als zehn Jahren die Leitung innehat und sich schon seit 1991 einbringt. „Es ist schön, gemeinsam im Team zu arbeiten“, sagt sie und ermuntert weitere Personen, sich für dieses Ehrenamt zu entscheiden.

Es wird auch gefeiert

Das liegt natürlich zum einen an den unterhaltsamen Büchern, aber sicherlich auch an den unterschiedlichen Aktionen, die das Team rund um das Sommer-Event organisiert. Neben einer Auftakt- und einer Abschlussveranstaltung während des Pfarrfestes gibt es jeweils eine Erstleser- und Junioren-Party. „Basteln, spielen, rätseln und auch ein Eis sowie die Verlosung von Kirmes-Chips stehen dabei auf dem Programm“, berichtet Annette Dreisbach aus dem Team.

Bereits seit 17 Jahren beteiligt sich die Niederfischbacher Bücherei an der landesweiten Aktion für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren. Wer im Aktionszeitraum (bis 1. September) mindestens drei Bücher gelesen beziehungsweise vorgelesen bekommen hat, erhält eine Urkunde und hat auch noch die Chance auf tolle Gewinne.