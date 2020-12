Elkenroth

Rund um den Elkenrother Weiher können jede Menge Vögel beobachtet werden. Teiche, Weiher und Seen sind der Lebensraum vieler Vogelarten und stellen daher auch für einen an der Vogelwelt interessierten Naturfreund einen besonderen Anziehungspunkt dar. Außer dem Elkenrother Weiher gibt es allerdings im Kreis Altenkirchen kaum größere stehende Gewässer. Im Vergleich zu den Seen der Westerwälder Seenplatte im benachbarten Westerwaldkreis ist dieser allerdings auch recht klein, und die als Schutzzonen für die Vogelwelt so wichtigen Röhrichtbereiche sind auch nur kleinflächig vorhanden. Aus diesem Grund sind es nur wenige Wasservogelarten, die am Elkenrother Weiher regelmäßig brüten.