Eigentümer der Neidstreifen in Hamm äußert sich ganz deutlich: „Kommune hätte kaufen müssen“

i Wird beispielsweise eine Bundesstraße geplant, werden dafür Grundstücke angekauft. Stellt sich hinterher heraus, dass nicht alle Quadratmeter für die Baumaßnahme gebraucht werden, bleiben Minigrundstücke übrig. So klein sie sind, können sie doch Konfliktstoff bergen - wenn sie etwa dazu führen, dass Hausgrundstücke "gefangen" sind. Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Das Thema Neidstreifen sorgt in Hamm weiterhin für Diskussionen. In der Kritik steht unter anderem Rainer Galunder, Geschäftsführer der Stückländerei GmbH aus Nümbrecht, die die an sich nutzlosen Überreste aus Straßenbauprojekten ersteigert hat und nun den Eigentümern angrenzender Grundstücke zum Kauf anbietet, damit diese wieder als erschlossen gelten.