Plus Helmenzen Eierkarton im Selbstbedingungsladen von Wällerhof Augst angezündet: Kunden verhindern ein Unglück in Helmenzen Von Annika Stock i Unbekannte Täter haben einen Eierkarton im Hofladen von Familie Augst angezündet, der auf einem Verkaufsregal stand. Foto: Silke Augst Silke Augst vom Wällerhof Helmenzen ist fassungslos: Unbekannte Täter haben in ihrem kleinen Hofladen, der sich auf dem Gelände ihres landwirtschaftlichen Familienbetriebs am Mühlenweg befindet, scheinbar Brandstiftung betrieben – oder es zumindest versucht. Glücklicherweise konnten Kunden, die wenige Minuten nach den Tätern den Selbstbedingungsladen betraten, eine Katastrophe verhindert. Lesezeit: 2 Minuten

„Die Kunden kamen in den Hofladen, machten die Tür auf, und es fing direkt richtig an zu qualmen“, berichtet Bauernhofpädagogin Silke Augst im Gespräch mit unserer Zeitung. „Daraufhin wurde dann alles, was brannte, vor die Tür geschafft, so ist zum Glück nicht mehr passiert“, berichtet Augst. Laut Polizei Altenkirchen entstand ...