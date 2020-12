Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 14:00 Uhr

Eichelhardt Eichelhardt: Geldautomat mitten in der Nacht gesprengt Um 2.13 Uhr gab es am frühen Donnerstagmorgen in der Gartenstraße in Eichelhardt einen großen Schlag. Genau zu diesem Zeitpunkt haben unbekannte Täter den Geldautomaten in der Volksbank-Filiale, eine Außenstelle der Volksbank Hamm, in die Luft gesprengt. Über eine etwaige Beute und die Schäden am und im Gebäude ist bislang noch nichts bekannt. Heinz-Günter Augst