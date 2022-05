Seit mehr als 300 Jahren prägte die „ahl Ehsch“, also die alte Eiche das Bild des Dorfplatzes in Birken-Honigsessen, ehe sie im Jahre 2019 krankheitsbedingt der Säge zum Opfer fiel. „Die Eiche war nicht nur Denkmal, sondern Tradition. Die Fällung hat eine tiefe Betrübnis in der Bevölkerung ausgelöst“, schilderte Ortsbürgermeister Hubert Wagner die damalige Gefühlslage in seiner Gemeinde. Doch nun erhält die Gemeinde ein neues Wahrzeichen.