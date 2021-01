Altenkirchen/Flammersfeld

„In Sachen Ehrenamt ist Rheinland-Pfalz Weltmeister“ lautet – nicht zuletzt in Wahlkampfzeiten – ein geflügeltes Wort von Malu Dreyer. Und Chancen auf den Titel des Landesmeisters scheint in dieser Disziplin aus Sicht der Ministerpräsidentin ganz offensichtlich die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zu haben. Bürgermeister Fred Jüngerich war gestern in die Staatskanzlei in Mainz eingeladen, um in einer Pressekonferenz an der Seite Dreyers der Erfolgsbilanz der von ihr 2013 angestoßenen Ehrenamtsinitiative noch etwas mehr Glanz zu verleihen.