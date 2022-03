In einem feierlichen und würdevollen Gottesdienst sind vier Frauen in ihre Aufgabe als professionelle Seelsorgerinnen im Ehrenamt eingeführt worden. Jutta Blähser, Uta Hinrichs, Petra Krämer und Janina Strunk werden in den beiden DRK-Krankenhäusern in Kirchen und Altenkirchen Dienst tun. Sie treten damit die Nachfolge von Pfarrerin Jutta Braun-Meinecke an, die im Herbst in den Ruhestand gehen wird.