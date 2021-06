Ehepaar aus Freusburg ist dabei: Fairer Handel für maßgeschneiderte Bekleidung

Immer mehr Menschen fragen sich, wie sie ihr Konsum- und Einkaufsverhalten so regeln können, dass sowohl die Umwelt als auch Arbeiter in ärmeren Ländern möglichst wenig geschädigt beziehungsweise ausgebeutet werden. Da ist ein persönlicher Kontakt in der Nähe eine Hilfe. Für den Kauf von Bekleidung gibt es da in Freusburg ein Ehepaar, das für eine Firma in Langenfeld bei Düsseldorf arbeitet, die sich für die Rechte der Schneider sowie für einen schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen einsetzt. Befeni nennt sich das Unternehmen; Annette und Pascal Uebach heißt das Ehepaar, das diese Firma für maßgeschneiderte Mode – vor allem Hemden, Blusen und Kleider – im AK-Land vertritt.