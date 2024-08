Plus Bruchertseifen

Ehemaliges Hotel Kroppacher Schweiz in Bruchertseifen: Zwei Brände, ein Toter und ein Ort in Aufruhr

i Das ehemalige Hotel in Bruchertseifen ist nicht nur heruntergekommen, es werfen sich auch viele Fragen zu dem Gebäude auf: so etwa, warum es zweimal dort brannte und ob der Tod eines 64-Jährigen beim ersten Feuer fahrlässige Tötung war. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt. Foto: Sonja Roos

Zwei Brände, ein immer noch nicht geklärter Todesfall, ratlose Bürger und ein wütender Betreuer – was geht hinter den Mauern des ehemaligen Hotels „Kroppacher Schweiz“ in Bruchertseifen vor? Einst war es das beste Haus am Platz, sogar über die Region hinaus bekannt. Steht man nun vor dem Gebäude direkt an der viel befahrenen B 256, ahnt man bereits, dass das Hotel schon bessere Tage hatte.