Plus Bruchertseifen

Ehemaliges Hotel „Kroppacher Schweiz“ brannte schon 2023: Ursache bis heute ungeklärt

i Im Februar 2023 stand das ehemalige Hotel an der B 256 schon einmal in Flammen. Foto: Archiv: Heinz-Günter Augst

Das ehemalige Hotel „Kroppacher Schweiz“ in Bruchertseifen macht nicht zum ersten Mal Schlagzeilen – und steht auch nicht zum ersten Mal in Flammen. Am Sonntag, 26. Februar 2023, war schon einmal ein Feuer in dem heruntergekommenen Gebäude ausgebrochen, das zum Teil wohl noch als Sozialunterkunft genutzt wird oder wurde. Damals brannte der Dachstuhl eines Nebengebäudes und forderte das Leben eines 64-Jährigen, der dort wohl untergekommen war. Sieben weitere Bewohner waren unverletzt ins Freie geflohen.