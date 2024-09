Plus Kirchen

Druidenstein-Musical: Eine musikalische Sagenreise im Vintage Kontor in Kirchen

i Christian Wallhäuser, Johanna Bolz (von links, beide Vintage-Kontor Kirchen) zusammen mit Nadine Uebe-Emden, Thorsten Uebe-Emden, Alyssa Uebe-Emden, Tristan Uebe-Emden und den beiden Gästeführerinnen Michaela Stötzel und Susanne Steiner. Fotos: Annika Stock Foto: Annika Stock

Sagenhaft ging es jüngst im Vintage Kontor in Kirchen zu. Das Ehepaar Thorsten und Nadine Uebe-Emden, die das Druidenstein-Musical ins Leben gerufen haben, hatten zusammen mit Johanna Bolz und Christian Wallhäuser vom Vintage Kontor in das Ladenlokal eingeladen. Hier gab es für interessierte Besucher die Gelegenheit, eine Kostprobe des ersten Akts des Druidenstein-Musicals in besonderer Atmosphäre live mitzuerleben und die Autoren kennenzulernen.