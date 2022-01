Der Anblick mehrerer Einsatzfahrzeuge von Polizei und DRK am Waldpavillon in Rott hat am Montagvormittag für Aufsehen in der beschaulichen Gemeinde gesorgt. Vermutlich besteht ein Zusammenhang zu einer Wohnungsdurchsuchung bei einem Tatverdächtigen, die zuvor richterlich angeordnet worden war.