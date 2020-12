Mudersbach

Die neue Drohne der Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen wurde am Freitagabend von Maik Köhler, Bürgermeister der VG Kirchen sowie Mudersbacher Ortschef in in Personalunion, am Feuerwehrhaus Mudersbach an die Wehrleitung und die neu gegründete Drohneneinheit übergeben. Die Drohneneinheit ist ab sofort beim Löschzug Mudersbach stationiert und einsatzbereit.