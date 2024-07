Plus Daaden

Drogensucht als Grund: Angeklagter gesteht Überfall auf Tankstelle in Daaden

i Auf diese Tankstelle in Daaden hat ein 21-Jähriger Anfang Februar dieses Jahres einen schweren Überfall begangen. Nun muss sich der Täter vor dem Koblenzer Landgericht verantworten. Foto: Thomas Leurs

Vor gut fünf Monaten hat ein Andreas (Name geändert) die Tankstelle in Daaden mit einer Pistole überfallen. Personen sind dabei nicht zu Schaden gekommen, doch der 21-Jährige stahl Zigaretten und Wodkaflaschen im Wert von mehreren 100 Euro. Nun muss sich der Mann vor dem Landgericht in Koblenz wegen schweren Raubs verantworten.