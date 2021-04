Wissen Drogenfund bei Routineeinsatz in Wissen: 49-Jähriger in Untersuchungshaft Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen hat die Polizei Betzdorf am Samstagabend in einer Wohnung in der Marktstraße in Wissen sichergestellt – gewissermaßen als „Beifang“ eines Routineeinsatzes. Ein polizeibekannter 49-Jähriger aus der VG Betzdorf, dem die Drogen zugeordnet werden konnten, sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Polizei war ein Randalierer in der Wohnung gemeldet worden.

Vor Ort trafen die Beamten den Mann an, der sich dort als Gast aufhielt und während der Aufnahme versuchte, ein Tütchen vor ihnen zu verbergen – das Betäubungsmittel enthielt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung daraufhin durchsucht und weitere Drogen gefunden. Der Mann wurde festgenommen und verbrachte die Nacht in Betzdorf in Polizeigewahrsam. Am Sonntag ordnete der zuständige Richter am Amtsgericht Koblenz die Untersuchungshaft an.