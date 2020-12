DRK-Krankenhaus wirbt mit Kirchen als Urlaubsregion

Kirchen

Was bitte ist eine „Famulaturlaub“?? Die meisten dürften nicht mal wissen, was der Begriff „Famulatur“ bedeutet: Die Famulatur müssen Medizinstudenten in Deutschland absolvieren. Von vier Monaten sollen einige Wochen in der Praxis abgeleistet werden, etwa in einem Krankenhaus wie der DRK-Klinik Kirchen. Deren Kaufmännischer Direktor Nicki Billig sieht Kirchen samt Umgebung als veritable Urlaubsregion – und rennt mit der Idee, gemeinsam mit der Stadt dafür mal richtig Werbung zu machen, bei Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen natürlich offene Türen ein. Kirchen unterstützt die neue Kampagne namens „Famulaturlaub“, mit der das Krankenhaus junge Mediziner, also angehende Ärzte, an die Sieg locken möchte, ideell wie finanziell. In der Hoffnung, sie lassen sich hier nieder.