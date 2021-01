Kirchen

Ein kurzer Piks, Pflaster drauf, nach drei Sekunden ist alles vorbei. So schnell die einzelne Corona-Impfung von statten geht, so umfangreich und notwendig ist die Dokumentation dazu. Das erfuhren rund 60 Beschäftigte des DRK-Krankenhauses Kirchen am gestrigen Nachmittag. Sie ließen sich als erste in der Einrichtung impfen.