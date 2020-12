DRK-Krankenhaus Kirchen: Neuer Chefarzt für Magen/Darm

Kirchen

Seine Eltern haben ihm erzählt, er habe schon als kleiner Junge gesagt, dass er Arzt werden will. Als er im Alter von acht Jahren mit ihnen von Kabul nach Deutschland kam, weil es in Afghanistan nach dem Einmarsch der Sowjets „immer ungemütlicher“ wurde, brachte er diesen Wunsch mit. Die Familie ließ sich 1993 in Siegen nieder, wo er 2001 am Löhrtor-Gymnasium Abitur, dann am Kreisklinikum Zivildienst machte und zum Medizinstudium nach Düsseldorf ging. Seine Familie ist ihm wichtig, deshalb kam er später zurück nach Siegen, war ab 2009 Arzt bei der Diakonie. Jetzt wird Dr. med. Rafique Rahimzai der elfte Chefarzt im Team des DRK-Krankenhauses in Kirchen, und zwar in der Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie, also Magen und Darm.