In die vom heimischen Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel (CDU) erneut angestoßene Debatte, ob ein Klinikneubau in Müschenbach überhaupt sinnvoll sei, hat sich nun die DRK-Trägergesellschaft Süd-West eingeschaltet. „Die Grundstücke sind gekauft, die notwenigen Beschlüsse gefasst. Jetzt geht es zügig weiter“, heißt es in einer Pressemitteilung.