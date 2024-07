Plus Altenkirchen/Kirchen DRK kündigt neue Einschnitte an: Krankenhaus Altenkirchen blutet weiter aus – Neurologie in Kirchen schließt Von Markus Kratzer i Das medizinische Angebot im Krankenhaus Altenkirchen wird bereits zum Monatsende weiter reduziert. Die DRK-Trägergesellschaft Süd-West führt wirtschaftliche Zwänge als Begründung an. Fotos: Markus Kratzer Foto: Markus Kratzer Diese Nachricht wird rund um Altenkirchen alles andere als Begeisterungsstürme auslösen – auch wenn sie so unerwartet nicht kommt. Die DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz, gerade in der Endphase eines Insolvenzverfahrens in Eigenverantwortung, wird ihr medizinisches Leistungsangebot in der Kreisstadt weiter drastisch reduzieren – und das bereits zum Monatsende. Lesezeit: 2 Minuten

Entsprechende Pläne wurden den verbliebenen Beschäftigten am Mittwochmorgen in einer Mitarbeiterversammlung vorgestellt. Auch das Krankenhaus in Kirchen bleibt nicht verschont: Hier steht die Neurologie vor der Schließung. „Kurzfristige Sanierungsmaßnahmen“ nennt die DRK-Trägergesellschaft Süd-West als Dachorganisation das, was Aufsichtsratsvorsitzender Manuel Gonzalez im Interview mit unserer Zeitung bereits am Samstag angedeutet hatte – ...