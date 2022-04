DRK alarmiert: Blutkonserven im AK-Land sind knapp

„Aufgehobene Corona-Einschränkungen und die damit verbundene höhere Mobilität der Menschen in Kombination mit Feiertagen und Ferien wirken sich nachhaltig negativ auf die Blutspendebereitschaft aus.“ Diese Erfahrung macht der Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) laut einer Mitteilung. Bereits jetzt seien die Vorräte an Blutkonserven sehr gering.

Die Blutspendedienste würden zwar den schwankenden Verlauf innerhalb eines Jahres kennen, und es gebe immer Zeiten, in denen es für das Blutspendewesen schwierig werde. „Jedoch schwankt die Spendenbeteiligung während der Corona-Pandemie stärker als üblich. Vor allem in diesem Jahr zeigen sich die Auswirkungen derart früh, dass der rückläufige Trend dringend gestoppt werden muss“, heißt es weiter.

Ziel sei eine langfristig hohe Auslastung der angebotenen Termine in den kommenden Wochen und darüber hinaus, auch im Kreis Altenkirchen. Denn vor allem in der Corona-Pandemie sei eine kontinuierliche Anzahl an Blutspenden nötig, um die Kliniken und Arztpraxen täglich versorgen zu können.

In diesem Zusammenhang weist der Blutspendedienst West auf anstehende Termine im AK-Land im Monat Mai hin:

Freitag, 6. Mai: Katzwinkel, Glück-Auf-Halle, Barbarastraße, 17 bis 19.30 Uhr.

Freitag, 13. Mai: Altenkirchen, August-Sander-Schule, Glockenspitze, 16 bis 20 Uhr.

Freitag, 13. Mai: Wissen, Kopernikus-Gymnasium, Pirzenthaler Straße 43, 16 bis 20 Uhr.

Dienstag, 17. Mai: Roth, Bürgerhaus, Schulstraße 12, 16 bis 19 Uhr.

Freitag, 20. Mai: Friesenhagen, Grundschule, Klosterstraße 7, 17 bis 20 Uhr.

Montag, 23. Mai: Niederfischbach, katholisches Pfarrzentrum, Rothenbergstraße 9, 16.30 bis 20 Uhr.

Dienstag, 24. Mai: Kirchen, Bürgerhaus, Bachstraße 15, 16 bis 19.30 Uhr.

Montag, 30. Mai: Herdorf, Christliche Gemeinde, Schneiderstraße 17 a, 15 bis 19.30 Uhr.

Damit der Ablauf besser zu organisieren ist und die Wartezeiten für die Spendewilligen möglichst gering gehalten werden können, wird um eine Terminreservierung gebeten. Dies ist möglich über die Hotline 0800/119 49 11, über die DRK-Blutspende-App oder über das Internet unter der Adresse www.blutspende.jetzt.