Ex-Profi Thomas Kastenmaier wählt eine direkte Ansprache an die Jungen und Mädchen, die sich in einheitlichen roten Trikots vor ihm versammelt haben. Die Kinder sollen Spaß am Training haben, aber es gilt auch, einige Regeln zu beachten, verkündet der Coach und Ur-Bayer in einem freundlichen, aber unmissverständlichen Ton. Manch ein junger Kicker wird sich an diesem Morgen fühlen, als ob er wie die Großen ein vorbereitendes Trainingslager auf die anstehende Saison absolvieren würde.