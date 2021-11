Weil er dem dreijährigen Sohn seiner Noch-Ehefrau im August 2020 in einer Wohnung im Gebhardshainer Land eine 1,5-Liter-Plastikflasche mit Restinhalt an den Hinterkopf geschmettert hatte, musste sich am Montag ein 43-Jähriger aus dem Oberkreis am Betzdorfer Amtsgericht verantworten.