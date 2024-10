Plus Freusburg

Drei Varianten vorgestellt: Weitere Parkplätze am Bürgerhaus in Freusburg geplant

i Rechts neben dem Freusburger Bürgerhaus sowie dahinter sollen zusätzliche Parkplätze gebaut werden. Pläne wurden in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses der Verbandsgemeinde Kirchen diskutiert. Foto: Thomas Leurs

Aktuell befinden sich nur drei Behindertenparkplätze am Freusburger Bürgerhaus. Doch seit Längerem gibt es in der Verbandsgemeinde Kirchen die Überlegung, zusätzliche Parkmöglichkeiten direkt am Bürgerhaus zu errichten. Die neusten Pläne wurden vom Ingenieurbüro Gewatec während der jüngsten Werkausschusssitzung der VG Kirchen vorgestellt.