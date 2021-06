Plus Kreis Altenkirchen

Drei Tage ohne eine Neuinfektion: Inzidenz im Kreis Altenkirchen sinkt auf 10,1

Seit Freitag ist im AK-Land keine weitere Corona-Neuinfektion nachgewiesen worden. Damit bleibt es nach Angaben der Kreisverwaltung an Sieg und Wied bei 4925 Corona-Fällen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020. Aktuell sind 69 Menschen im Kreis positiv auf das Coronavirus getestet, eine Person ist in stationärer Behandlung. In insgesamt sechs Fällen wurde die zuerst in Indien festgestellte Delta-Variante nachgewiesen.