Drei Tage laute Rock- und Metal-Musik: Hoflärmfestival lockt hunderte Besucher an

Was als Geburtstagsgeschenk begonnen hat, ist mittlerweile eine feste Größe in der Musikszene geworden. Von vergangenem Donnerstag bis Samstag hatte das Hoflärmfestival in Marienthal seine sechste Auflage. Und Organisator Rainer Orfgen mit seinem Team arbeiten ständig an weiteren Verbesserungen. Dieses Jahr das erste Mal dabei: eine LED-Wand auf der Bühne, die vor in der Nacht besonders zur Geltung gekommen ist.