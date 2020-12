Archivierter Artikel vom 10.06.2020, 15:38 Uhr

Eichelhardt

Drei Personen verletzt: Verkehrsunfall auf der B256 bei Eichelhardt

Am heutigen Mittwoch kam es gegen 12.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der B256/L290 bei der Ortschaft Eichelhardt. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte von der B256 auf die L290 nach links einzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden 58-jährigen Transporterfahrer, der auf der B256 aus Mammelzen kommend in Fahrtrichtung Hamm (Sieg) unterwegs war.