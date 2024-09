Plus Altenkirchen/Flammersfeld Drei Mediziner beantragen Fördermittel: Verwaltung will ärztliche Grundversorgung stärken Von Thomas Hoffmann i In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld können Ärzte Fördermittel bei der Verwaltung beantragen. So soll die medizinische Versorgung verbessert werden. Foto: Soeren Stache/dpa Die medizinische Versorgung ist in Altenkirchen und der Region ein großes Thema. Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld hat deshalb Fördermittel für Ärzte bereitgestellt. Und die werden auch angenommen. Lesezeit: 4 Minuten

Nicht erst seit der Schließung des Altenkirchener Krankenhauses ist die medizinische Versorgung in Altenkirchen und den zur Verbandsgemeinde gehörenden Orten ein Thema. Schon in der vergangenen Legislaturperiode wurden deswegen zur „Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld“ Haushaltsmittel von insgesamt 75.000 Euro bereitgestellt, die zum einen für ...