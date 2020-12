Kreis Altenkirchen

Die Region Westerwald hat jetzt ein eigenes Regionalsiegel. Es zeichnet Produkte und Dienstleistungen aus, die im Gebiet der drei Landkreise Altenkirchen, Westerwald und Neuwied hergestellt werden. „Produkte und Dienstleistungen mit dem Siegel ,Made in Westerwald' gehören zum Besten, was die Region im nördlichen Rheinland-Pfalz zu bieten hat“, so die Landräte Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis). Am Logo der Gemeinschaftsinitiative Wir Westerwälder kann der Verbraucher die ausgewählten Produkte auf den ersten Blick erkennen.