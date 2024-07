Plus Kreis Altenkirchen Drei Fälle in Birkenbeul und Friesenhagen: Blauzungenkrankheit ist im AK-Land angekommen Von Markus Kratzer i Eine Veterinärin impft im Kampf gegen die Blauzungenkrankheit ein Jungtier. Symbol Foto: dpa Schon Anfang Mai ist auch in Rheinland-Pfalz der erste Fall von Blauzungenkrankheit (BT, abgekürzt vom englischen „bluetounge disease“) bekannt geworden. Jetzt hat die virale Infektionskrankheit von Wiederkäuern wie etwa Schafen, Rindern und Ziegen, auch den Kreis Altenkirchen erreicht. Lesezeit: 2 Minuten

Wie die Kreisverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet, sind (Stand Freitag, 13 Uhr) drei BT-Fälle im AK-Land aufgetreten. Dabei handelt es sich um zwei Rinder in Birkenbeul und ein Schaf in Friesenhagen. Eine größere Impfaktion hat es an Sieg und Wied laut Kreishaus nicht gegeben, ist so auch nicht geplant. „Jeder ...