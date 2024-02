Ein offenbar dramatischer Rettungseinsatz der Feuerwehr Hamn ist am Dienstagnachmittag angelaufen. Drei Erwachsene, ein Kind im Grundschulalter sowie ein Hund befinden sich laut Alexander Müller, Wehrleiter der Verbandsgemeide Hamm, derzeit in einer Notlage an einem Steilhang oberhalb der Sieg im Bereich der Auermühle in Hamm.