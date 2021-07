Dr. Andreas Pfeifer geht in zwei Jahren in Rente: Elkenrother Arzt findet Nachfolger

Die medizinische Versorgung im Raum Elkenroth wäre ohne die Praxis von Dr. Andreas Pfeifer schwer denkbar. Seit drei Jahrzehnten ist der gebürtige Kirchener für seine Patienten da – und er denkt sogar noch an sie, wenn er in zwei Jahren in Rente geht: Der 63-Jährige hat nämlich bereits einen Nachfolger gefunden, der die Praxis an de Ecke von Naurother und Altbahnhofstraße übernehmen will. Und der arbeitet sich schon jetzt hier ein: Eine Ausnahme in Zeiten, wo es auf dem Land immer weniger Hausärzte gibt.