Im Labor der Firma Nimak in Wissen wird entwickelt, getestet und optimiert. Der Geschäftsführer der Tünkers-Nickel GmbH, Alexander Nickel, erklärt anhand einer sogenannten Schnecke einen Teil der Funktionsweise des Antriebssystems für Kleinfluggeräte. Die Europa-Betriebswirtin Kerstin Dörner, die in Wissen gemeinsam mit Alexander Nickel die Arbeit der Projektpartner koordiniert, präsentiert die vom Fraunhofer-Institut entwickelte Paste, die die Reaktion zur Energiegewinnung durch Wasser in Gang setzt. Foto: Thomas Hoffmann