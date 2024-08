Dorffest für die ganze Familie: 46. Basar in Elkhausen lockt mit buntem Programm

Zum 46. Mal veranstaltet die katholische Jugend Elkhausen ihren Wohltätigkeitsbasar auf dem Garagos-Platz vor dem Pfarrheim. Termin ist am Sonntag, 1. September. Die Besucherinnen und Besucher, ob Klein oder Groß, erwartet ein abwechslungsreiches Programm – der gute Zweck steht dabei wie immer im Vordergrund.

Mit großer Vorfreude schaut das Basarteam der Katholischen Jugend Katzwinkel/Elkhausen dem 46. Wohltätigkeitsbasar am 1. September entgegen. Foto: Nina Stahl

Eröffnet wird der Basar um 10.30 Uhr draußen mit einem Gottesdienst, der in diesem Jahr erstmals mit der jährlichen Familienmesse der St.-Bonifatius-Kirche verknüpft und entsprechend von Kaplan Andrzej Bednarz gestaltet wird. Musikalisch begleitet wird die Messe von Chorus Live.

Direkt im Anschluss lädt die Bergkapelle Vereinigung Katzwinkel/Elkhausen zum traditionellen Frühschoppenkonzert ein. Der Nachmittag ist geprägt von tänzerischen und musikalischen Beiträgen. Vor allem die Jüngsten aus dem Ort und der Umgebung werden hier ihr Können zeigen. Den Auftakt macht die Tanzgruppe des TuS Katzwinkel – sie will in bunten Kostümen mit einer karnevalistischen Tanzshow begeistern.

Soundcouch spielt akustisch

Seit Jahren gehören die Tanzgruppen des Wissener Studios Tanz(t)raum Balé sowie der Kindergarten Löwenzahn aus Katzwinkel zum festen Bühnenprogramm des Basars, auch diesmal werden sie wieder mit ihren Auftritten für Unterhaltung sorgen. Zudem konnte mit „Soundcouch“ eine neue Band aus der Region gewonnen werden, gegen 16.30 Uhr werden die Musiker ein Akustikset spielen.

Tolle Preise und 250 Euro in bar gibt es wie gewohnt bei der Ziehung der großen Tombola gegen 17 Uhr zu gewinnen. Lose für die Tombola können beim Basar selbst oder im Vorfeld im Wohnstudio Molzberger (Wissen) und in den LVM-Büros in Wissen und Katzwinkel erworben werden. Im Anschluss steigt die Open-Air-Abschlussparty.

Dorffest für die ganze Familie

Der Basar in Elkhausen ist seit 45 Jahren ein Dorffest für die ganze Familie. Neben dem ausgesuchten Bühnenprogramm legt das Basarteam besonders großen Wert darauf, auch den kleinsten Besuchern einiges zu bieten. Daher gibt es für die Kinder nicht nur eine Hüpfburg und Dosenwerfen, sondern ein spannendes Programm mit verschiedenen Stationen: Aufregend dürfte es bei der Basar-Rallye werden, sportlich beim Kickerturnier und ganz schön bunt und kreativ beim Kinderschminken, Haareflechten und in der Bastelecke, wo afrikanische Masken und Armbänder hergestellt werden.

Auch in diesem Jahr wird der Erlös an die Stiftung Fly & Help von Bundesverdienstkreuzträger Reiner Meutsch gespendet und für den Bau einer Schule im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda eingesetzt. Ende 2023 konnte mit der Ecole Primaire Ntarama bereits die siebte Schule mit Unterstützung aus Elkhausen fertiggestellt werden. Rund 1500 Kinder können nun die Grundschule im Westen Ruandas besuchen. Denn es ist das erklärte Ziel des Basarteams, vielen weiteren Kindern das Erlernen von Rechnen, Schreiben und Lesen zu ermöglichen.

Für alle, die den Basar darüber hinaus finanziell unterstützen möchten, hat die Katholische Jugend Elkhausen/Katzwinkel ein Spendenkonto eingerichtet.