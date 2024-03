Plus Scheuerfeld

Dorf atmet nach Hakenkreuz-Vandalismus auf: Scheuerfeld denkt nun über Fest der Nächstenliebe nach

Von Daniel-D. Pirker

i Ein Teilnehmer einer Demonstration gegen Rechtsextremismus hält ein Schild mit eindeutiger Botschaft hoch, die auch in der Ortsgemeinde Scheuerfeld Anklang finden dürfte. Foto: Friso Gentsch/picture alliance/dpa

Riesige Erleichterung herrscht in Scheuerfeld seit Freitag, nun wo die behördlichen Ermittlungen auf einen Einzeltäter aus dem Kreis Altemkirchen hindeuten. Nach Hakenreuz-Schmiereien im Herbst und zuletzt einer dem Nazi-Symbol nachempfundenen Konstruktion stand das Dorf deutschlandweit in den Schlagzeilen. Nun ist ein Fest der Nächstenliebe in der Diskussion.