Wissen

Eine gute Nachricht für alle Literaturfreunde: Die 19. Westerwälder Literaturtage beginnen am Mittwoch, 10. Juni, um 19 Uhr im Kulturwerk Wissen mit einer doppelten Premiere. Anne Siegel, die nach „Nordbräute“ und „Frauen, Fische, Fjorde“ jüngst ihr drittes Buch über Frauen in Island herausgebracht hat, hatte noch keine Gelegenheit, die Frühjahrsneuerscheinung „Wo die wilden Frauen wohnen“ in Deutschland live vorzustellen. Somit findet bei der ersten „Hybrid-Veranstaltung“ im Kulturwerk Wissen die deutsche Premierenlesung statt.