Doppel-Lesung in der Kulturwerkstatt Kircheib: Von Migration, Liebe und Musik

„Wenn Frau Gruber nasse Haare hatte, konnte man ihre Segelohren sehen“, erzählt Jimmy, der sich von der älteren Frau angezogen fühlt. Der Junge beschreibt die ehemalige Leistungsschwimmerin in ihrem blauen Badeanzug und ihrer hellen Haut detailliert. „Nach den Sommerferien gab es den ersten Kuss“, so Jimmy weiter. „Und dann gibt es einen Zeitsprung von etwa acht Jahren“, sagt Martin Kordic. Er ist der Autor der Geschichte, die sich um die Beziehung zwischen einem Jungen und einer älteren Frau dreht. Kordic liest jedoch nicht aus einem fertigen Roman, sondern exklusiv Auszüge aus seinem unveröffentlichten Manuskript, in dem es um Hingabe, Herkunft und Klassen in Deutschland geht.