Er gehört vermutlich zu den jüngsten Karnevalspräsidenten im AK-Land, kann aber bereits mehr als zehn Jahre Bühnenerfahrung vorweisen. Neben seinem Amt an der Spitze der Hobby-Carnevalisten Erbachtal sorgt Dominic Pritz in seiner Travestie-Rolle als Käthe Kotelett in der Bütt für Lacher. Im nächsten Teil unserer Serie beantwortet er unseren Fragebogen zur ausgefallenen Karnevalsession.